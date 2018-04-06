В Москве состоялось совещание-семинар с руководителями органов предварительного следствия в системе МВД России 

Сегодня в МВД России состоялось Всероссийское совещание-семинар с руководителями органов предварительного следствия в системе Министерства, приуроченное к 55-летию образования следственных подразделений органов внутренних дел. В мероприятии приняли участие представители научных и образовательных учреждений системы МВД России, органов государственной власти, правоохранительных ведомств, Федеральной службы по финансовому мониторингу, ГК «Агентство по страхованию вкладов», ПАО «Сбербанк», АО «Лаборатория Касперского».
Открывая совещание-семинар, заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации — начальник Следственного департамента МВД России Александр Романов отметил, что ежегодно следователями Министерства расследуется почти 1,5 миллиона уголовных дел. Значительно расширилась география сотрудничества с компетентными органами иностранных государств по вопросам оказания взаимной правовой помощи, взаимодействие организовано с правоохранительными ведомствами более 100 стран мира.
Александр Романов обратил внимание на то, что работа по раскрытию и расследованию преступлений требует объединения усилий не только следователей и сотрудников оперативных и экспертных подразделений. Успешному решению поставленных задач в немалой степени будет способствовать конструктивный диалог с представителями суда и прокуратуры. В деле установления истины и привлечения виновных к уголовной ответственности необходимо тесное сотрудничество всех заинтересованных ведомств и служб.
Участники совещания-семинара в своих выступлениях рассмотрели актуальные проблемы следственной деятельности. Заместитель председателя Московского городского суда Дмитрий Фомин обозначил вопросы, возникающие в практике взаимодействия судебных и следственных органов. Проблематику экспертного обеспечения выявления и расследования преступлений осветил начальник ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр МВД России» Алексей Шишко. Своим опытом в противодействии преступлениям в сфере высоких технологий поделились представители Росфинмониторинга, АО «Лаборатория Касперского», ПАО «Сбербанк» и ГК «Агентство по страхованию вкладов». Также участники совещания обсудили вопросы нормативного регулирования оборота и правового статуса криптовалют, приобретающих все более широкое распространение.
Подводя итоги совещания-семинара, Александр Романов поблагодарил его участников за конструктивную работу и поздравил всех сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел, ветеранов с профессиональным праздником.