В Москве готовится к передаче в суд дело главаря банды, курирующей «турбазовскую» группу в Миассе

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу главаря банды, курирующей «турбазовскую» преступную группу в Миассе . 41-летний уроженец Челябинска Дмитрий Завьялов обвиняется в совершении преступлений по семи статьям Уголовного кодекса РФ . Несколько лет он скрывался в Испании , но в 2014 году был задержан.

По версии следствия, в октябре 1999 года Завьялов и двое его соучастников создали банду, курирующую рынок Пушкинского района Подмосковья . В конце 2001 года один из главарей создал в Миассе, на своей родине, ещё одну устойчивую вооруженную группу. Преступники занимались нападениями на бизнесменов и убийствами. Затем две банды объединились.

— Участники проживали в различных географически удаленных друг от друга местах и собирались только при необходимости совершения преступлений, что обеспечивало банде высокий уровень конспирации и мобильности, — отмечают в прокуратуре Москвы.

Предполагается, что обвиняемый Дмитрий Завьялов совместно с другими организаторами банды определял цели, координировал работу структурных подразделений группы, распределял роли между преступниками и давал им указания о совершении преступлений. Он также отвечал за материально-техническое обеспечение преступного сообщества: обеспечивал оружием, распределял финансовые средства между соучастниками, в том числе определял размеры вознаграждения за работу.

За несколько лет участники банды совершили несколько убийств и нападения на граждан на территории Москвы, Московской, Челябинской и Ростовской областей, Краснодарского края

— Члены банды активно занимались рэкетом, рейдерскими захватами и заказными убийствами. На счету банды убийство в 2001 году в Московской области коммерсанта для получения контроля над его бизнесом, а также ряда участников организованных преступных групп, — говорится в сообщении прокуратуры

Объединенная банда просуществовала до конца 2009 года и распалась после ареста многих её участников.

В 2009 году Завьялова объявили в международный розыск. Нашли его в Испании в 2014 году. В апреле 2015 года он был выдан Российской Федерации.

Сейчас Завьялов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 (создание вооруженной группы (банды)), ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 18 лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по найму, сопряженное с разбоем), ч. 3 ст. 30, п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство 3 лиц, совершенное организованной группой, по найму, сопряженное с бандитизмом) п. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью пяти потерпевших организованной группой), ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (покушение на причинение тяжкого вреда здоровью 2 потерпевших организованной группой), п. «а, в» ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших (7 эпизодов)), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой).

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

«Турбазовская» банда являлась структурным подразделением группировки, которую возглавляли люди из клана криминального авторитета Деда Хасана — Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов. В неё входили мэр Миасса Виктор Ардабьевский, миассец Ралиф Фаизов и главарь Сергей Чащин . Последнего суд приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима . Именно Чащин сдал следствию Ардабьевского, которого считают заказчиком убийств миасских бизнесменов Андрея Падучина в 2005 году и Павла Сидорова в 2008-м.

Дело Ардабьевского и Фаизова до сих пор находится в Московском областном суде. Оно будет рассматриваться с участием суда присяжных. В этом году отобрали новую коллегию присяжных заседателей. Первые заседания состоялись 28 февраля и 1 марта. Оба обвиняемых находятся под стражей: Фаизов — с момента задержания в ноябре 2012 года, Ардабьевский — с сентября 2013 года.

Примечательно, что даже на скамье подсудимых Виктору Ардабьевскому пришлось стать свидетелем перестрелки. Он был в зале суда, когда на конвоиров напали участники «банды GTA».

Все о деле криминальной группировки «турбазовские» — в материалах 74.ru.