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Суд отправил в СИЗО начальника юридического департамента «Татсоцбанка»
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Суд отправил в СИЗО начальника юридического департамента «Татсоцбанка» 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Начальник юридического департамента «Татсоцбанка» Артем Ильдеяркин заключен под стражу на 14 суток — до 19 апреля 2018 года, решением Вахитовского районного суда Казани. Следствие считает, что Ильдеяркин причастен к поджогу автомобиля владельца ООО «Галерея вин» Якова Цейнштейна. Срок заключения фигуранта исчисляется с 4 апреля— со дня задержания сотрудниками правоохранительных органов. Следователь в ходе заседания суда заявил, что вина Ильдияркина подтверждена показаниями других фигурантов уголовного дела — Хисматуллина и Гиниятуллина. Кроме того, против него свидетельствовал Цейнштейн. Ранее в МВД РТ раскрыли детали поджога Цейнштейна, в том числе, опубликовав видео с места происшествия и показания других фигурантов уголовного дела.
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