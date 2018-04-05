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На Украине завершили досудебное расследование по делу сына Авакова
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На Украине завершили досудебное расследование по делу сына Авакова 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
На Украине завершилось досудебное расследование в отношении сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, которых подозревают в хищении, передает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.
В ведомстве сообщили, что правоохранительные органы открыли материалы по данному деля для адвокатов обоих подозреваемых.
Ожидается, что дело будет передано в суд после того. как представители защиты ознакомятся с ним.
Ранее сообщалось, что Аваков потребует извинений за дело против сына.
Аваков подозревается в причастности к растрате около $520 тысяч при закупке МВД рюкзаков в 2015 году.
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