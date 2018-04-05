Выборгская полиция поймала вора-рецидивиста

Выборга Заявление о пропаже ноутбука Acer поступило в выборгскую полицию 2 января 2018 года. Потерпевший рассказал, что ноутбук оценивается в 15 тыс. рублей. Об этом ivbg.ru сообщили в УМВД

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Выборгскому району был изобличен в совершении данного преступления некий, Семин Алексей Николаевич , 1979 года рождения. Он неоднократно студим по различным статьям уголовного кодекса.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас Семин находится в СИЗО

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по изобличению данного гражданина в совершении иных преступлений.