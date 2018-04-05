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Выборгская полиция поймала вора-рецидивиста
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Выборгская полиция поймала вора-рецидивиста 

Ivyborg.ru 1 час назад
Заявление о пропаже ноутбука Acer поступило в выборгскую полицию 2 января 2018 года. Потерпевший рассказал, что ноутбук оценивается в 15 тыс. рублей. Об этом ivbg.ru сообщили в УМВД Выборга
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Выборгскому району был изобличен в совершении данного преступления некий, Семин Алексей Николаевич, 1979 года рождения. Он неоднократно студим по различным статьям уголовного кодекса.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас Семин находится в СИЗО.
В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по изобличению данного гражданина в совершении иных преступлений.
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