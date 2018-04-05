Ещё
Суд арестовал всю наличность, изъятую у владельцев ГК «Сумма»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд арестовал всю наличность, изъятую у владельцев ГК «Сумма» 

pasmi.ru 1 час назад
В Москве следственные органы через суд арестовали денежные средства владельцев ГК «Сумма» братьев Магомедовых, обвиненных в хищении двух с половиной миллиардов рублей. Под обеспечительную меру попала вся изъятая у миллиардеров при задержании наличность, однако ее сумма не уточняется.
Арестовали, что нашли
С ходатайством об обеспечительном аресте средств братьев Магомедовых следствие обратилось в Тверской суд Москвы, где ходатайство удовлетворили. Сумму арестованных средств в суде назвать не смогли, но известно, что это наличные деньги, изъятые при задержании и обысках.
Напомним, что миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали 30 марта в рамках уголовного дела о хищении порядка 2,5 млрд рублей у «Объединенной зерновой компании», Федеральной сетевой компании» и при строительстве стадиона в Калининграде. Свою вину братья отрицают. Источники связывают уголовное преследование бизнесменов с их противостоянием главе «Роснефти» Игорю Сечину из-за Новороссийского морского порта.
pasmi.ru: последние новости
Судам позволили запрещать обвиняемым общаться Подполковник ФСБ в Ивановской области погорел на взятках за унитазы Бывший сотрудник МВД Захарченко отказался от сделки со следствием
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила355
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус12
В России введут новую меру пресечения77
«Крым захватим танками»396
Войска ВВО подняты по тревоге104
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение