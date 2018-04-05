Суд арестовал всю наличность, изъятую у владельцев ГК «Сумма»

Москве следственные органы через суд арестовали денежные средства владельцев ГК «Сумма» братьев Магомедовых, обвиненных в хищении двух с половиной миллиардов рублей. Под обеспечительную меру попала вся изъятая у миллиардеров при задержании наличность, однако ее сумма не уточняется.

Арестовали, что нашли

С ходатайством об обеспечительном аресте средств братьев Магомедовых следствие обратилось в Тверской суд Москвы, где ходатайство удовлетворили. Сумму арестованных средств в суде назвать не смогли, но известно, что это наличные деньги, изъятые при задержании и обысках.