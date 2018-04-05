Организатор беспорядков на Хованском кладбище подал иск к «КП» из-за статьи о поборах с мигрантов

Бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев , который обвиняется в организации беспорядков на Хованском кладбище подал в суд иск о взыскании с « Комсомольской правды » 500 тыс. руб. из-за статьи о поборах с нелегальных мигрантов. Об этом сообщила сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова.

«Истец Ю. Чабуев просит признать распространенные в статье под заголовком «После побоища на Хованском кладбище шабашников-таджиков стало только больше» сведения не соответствующие действительности, порочащими честь и достоинство и деловую репутацию», — сказала она.

Также Ю. Чабуев просит суд обязать написать опровержение и взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб.

В опубликованной от 22 октября 2017 г. статье «Комсомольской правды» говорится, что Ю. Чабуев требовал от нелегальных рабочих 70% их заработка, вместо 30%, которые они платили своим бригадирам ранее. Так, по словам одного из мигрантов, ситуация резко изменилась с приходом Ю. Чабуева. «Люди Чабуева, кавказцы, „проехались“ по кладбищу, побеседовали с разнорабочими, кто сколько берет. То есть, поняли, сколько денег могут заработать, если заставят нас делиться, — приводит издание слова рабочего Акрамжона.

В настоящее время уголовное дело в отношении Ю. Чабуева и еще 15 фигурантов рассматривает Мосгорсуд . В ходе первого судебного заседания главный подсудимый свою вину не признал.

В ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованском кладбище три человека погибли на месте и более тридцати человек были ранены. Как установили следователи, бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы „Ритуал“ Ю. Чабуев и Александр Бочарников организовали массовые беспорядки для силового вытеснения трудовых мигрантов — граждан Таджикистана — с территории кладбища.

В ходе расследования фигурант дела Сергей Ульихин признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений, а фигурант Владимир Колесников признал вину частично. В отношении остальных участников массовых беспорядков, которые сейчас находятся в международном розыске, уголовные дела выделены в отдельное производство.

Ранее Щербинский суд столицы признал виновными и приговорил пятерых фигурантов другого дела о драке на Хованском кладбище к трем годам колонии общего режима

О завершении расследования дела в отношении 17 фигурантов дела о массовых беспорядков СК объявил в начале ноября 2017 г. Массовая драка на кладбище произошла 14 мая 2016 г. В ней участвовали около 200 человек. Впоследствии 112 человек были задержаны. По версии следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.