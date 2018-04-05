Перу выдала России подозреваемого в мошенничестве с «золотыми векселями»

«Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — пояснил он.

По инофрмации следствия, с октября 2005 г. по май 2007 г. Дикой, возглавлял ООО «Золотая Лига» при помощи сообщников реализовывал ценные бумаги компании, без намерения выполнять взятые обязательства.

Расследованием дела в отношении Дикого занимается Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве . В октябре 2016 г. Генпрокуратура направила в компетентные органы Перу запрос о выдаче Дикого.