Перу выдала России подозреваемого в мошенничестве с «золотыми векселями» 

Власти Перу экстрадировали в Россию обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере Игоря Дикого. Ущерб 5000 россиян от его действий составил почти 440 млн руб. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает «Интерфакс».
«Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — пояснил он.
По инофрмации следствия, с октября 2005 г. по май 2007 г. Дикой, возглавлял ООО «Золотая Лига» при помощи сообщников реализовывал ценные бумаги компании, без намерения выполнять взятые обязательства.
Расследованием дела в отношении Дикого занимается Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. В октябре 2016 г. Генпрокуратура направила в компетентные органы Перу запрос о выдаче Дикого.
Впервые в истории отношений двух стран по линии Интерпола произошла экстрадиция, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. Дикого объявили в международный розыск в 2010 г.