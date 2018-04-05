Ещё
Перу выдала России подозреваемого в мошенничестве с «золотыми векселями»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перу выдала России подозреваемого в мошенничестве с «золотыми векселями» 

Ведомости 36 минут назад
Власти Перу экстрадировали в Россию обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере Игоря Дикого. Ущерб 5000 россиян от его действий составил почти 440 млн руб. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает «Интерфакс».
«Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — пояснил он.
По инофрмации следствия, с октября 2005 г. по май 2007 г. Дикой, возглавлял ООО «Золотая Лига» при помощи сообщников реализовывал ценные бумаги компании, без намерения выполнять взятые обязательства.
Расследованием дела в отношении Дикого занимается Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. В октябре 2016 г. Генпрокуратура направила в компетентные органы Перу запрос о выдаче Дикого.
Впервые в истории отношений двух стран по линии Интерпола произошла экстрадиция, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. Дикого объявили в международный розыск в 2010 г.
Ведомости: последние новости
При нападении на университет в Турции погибли четыре человека Госдума приняла закон о новой мере пресечения Группа «Сумма»: все предприятия работают в штатном режиме
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи246
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ57
ФСБ прикроет рыбаков100
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой197
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус39
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение