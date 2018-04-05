Сотрудниками полиции выявлена противоправная деятельность бывшего чиновника Управления ФСКН России по Республике Дагестан

«Предварительным расследованием по делу установлено, что подозреваемый, будучи заместителем начальника Управления ФСКН России по Республике Дагестан и председателем единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссии управления, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, предположительно с целью извлечения выгод неимущественного характера, при оценке пригодности принимаемого служебного жилья принял 22 квартиры, не соответствующие условиям государственных контрактов и не отвечающие требованиям, предъявляемым к жилым помещениям», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По версии следствия, подозреваемый в актах приема-передачи квартир завысил стоимость принятых на баланс квартир на сумму более 14 млн рублей.

Таким образом, действия чиновника повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, причинив ущерб в особо крупном размере.

«В отношении подозреваемого Следственным управлением МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств данной противоправной деятельности», — добавила Ирина Волк.