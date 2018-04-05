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Сотрудниками полиции выявлена противоправная деятельность бывшего чиновника Управления ФСКН России по Республике Дагестан
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Сотрудниками полиции выявлена противоправная деятельность бывшего чиновника Управления ФСКН России по Республике Дагестан 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Следственным управлением МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника УФСКН России по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
«Предварительным расследованием по делу установлено, что подозреваемый, будучи заместителем начальника Управления ФСКН России по Республике Дагестан и председателем единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссии управления, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, предположительно с целью извлечения выгод неимущественного характера, при оценке пригодности принимаемого служебного жилья принял 22 квартиры, не соответствующие условиям государственных контрактов и не отвечающие требованиям, предъявляемым к жилым помещениям», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, подозреваемый в актах приема-передачи квартир завысил стоимость принятых на баланс квартир на сумму более 14 млн рублей.
Таким образом, действия чиновника повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, причинив ущерб в особо крупном размере.
«В отношении подозреваемого Следственным управлением МВД по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств данной противоправной деятельности», — добавила Ирина Волк.
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 Ещё 3 источника 
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