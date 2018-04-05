Московские правоохранители задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в присвоении чужого имущества 

Сотрудник службы безопасности предприятия обратился в полицию и сообщил о пропаже нескольких мобильных телефонов, принадлежащих организации, говорится на сайте ГУ МВД России по г. Москве.
Общий материальный ущерб составил свыше 250 тысяч рублей, добавил мужчина.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Как было установлено, девушка, работавшая в данной организации продавцом-консультантом, пользуясь служебным положением, присваивала мобильные телефоны, принадлежащие организации, и распоряжалась ими по своему усмотрению.
В настоящее время ведется следствие. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.