Московские правоохранители задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в присвоении чужого имущества

Сотрудник службы безопасности предприятия обратился в полицию и сообщил о пропаже нескольких мобильных телефонов, принадлежащих организации, говорится на сайте ГУ МВД России по г. Москве

Общий материальный ущерб составил свыше 250 тысяч рублей, добавил мужчина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Как было установлено, девушка, работавшая в данной организации продавцом-консультантом, пользуясь служебным положением, присваивала мобильные телефоны, принадлежащие организации, и распоряжалась ими по своему усмотрению.

В настоящее время ведется следствие. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.