Под Ростовом осудили экс-главу военного склада за продажу 27 тонн топлива

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости . Азовский городской суд приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы бывшего начальника военного склада Юрия Черненко за продажу компаниям и частным лицам 27 тонн дизельного топлива на сумму более 1 миллиона рублей, говорится в сообщении управления ФСБ по Южному военному округу.

Черненко признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении военного имущества в особо крупном размере.

"По его указанию в накладные и другие отчетные документы вносились завышенные сведения о количестве дизельного топлива, отпускаемого со склада. Такие махинации позволили создать излишки горюче-смазочных материалов в объеме 27 тонн, которые реализовывались в сторонние коммерческие организации или частным лицам, а вырученные денежные средства использовались Черненко по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщают в управлении, Черненко оставлял себе часть денежных средств из премий своих сотрудников под предлогом необходимости приобретения на склад хозтоваров. Таким образом Черненко незаконно присвоил 42 тысячи рублей.