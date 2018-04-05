Под Ростовом осудили экс-главу военного склада за продажу 27 тонн топлива 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Азовский городской суд приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы бывшего начальника военного склада Юрия Черненко за продажу компаниям и частным лицам 27 тонн дизельного топлива на сумму более 1 миллиона рублей, говорится в сообщении управления ФСБ по Южному военному округу.
Черненко признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении военного имущества в особо крупном размере.
"По его указанию в накладные и другие отчетные документы вносились завышенные сведения о количестве дизельного топлива, отпускаемого со склада. Такие махинации позволили создать излишки горюче-смазочных материалов в объеме 27 тонн, которые реализовывались в сторонние коммерческие организации или частным лицам, а вырученные денежные средства использовались Черненко по своему усмотрению", — говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщают в управлении, Черненко оставлял себе часть денежных средств из премий своих сотрудников под предлогом необходимости приобретения на склад хозтоваров. Таким образом Черненко незаконно присвоил 42 тысячи рублей.
Суд установил, что бывший начальник склада нанес ущерб экономическим интересам государства и военного ведомства на сумму свыше 1,1 миллиона рублей. Черненко приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима.