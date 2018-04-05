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«Жениха», соблазнившего подругу из соцсети круизом, осудят за убийство
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«Жениха», соблазнившего подругу из соцсети круизом, осудят за убийство 

Карельские вести 1 час назад
Мужчина, обвиняемый в ограблении и убийстве своей виртуальной подруги, пойдет под суд в Ленобласть.
Обиняемый в убийстве знакомой по социальной сети предстанет перед судом в Ленинградской области. До того, как лишить женщину жизни, кавалер, по версии следствия, ограбил ее, передает 48news.ru. По версии следователей, в конце 2015 года обвиняемый познакомился в одной из популярных соцсетей с 48-летней жительницей Москвы. В переписке он жаловался на свое бедственное положение и уговорил виртуальную подругу перечислить ему более 150 тысяч рублей. Затем кавалер предложил женщине путешествие и руку и сердце, но при этом предложил встретиться в Псковской области.
Встреча «влюбленных» состоялась 14 мая 2016 года. Пара переместилась в Ленобласть. Там, в лесу, «жених», как считает следствие, убил женщину и закопал ее тело. После чего скрылся, похитив имущество на сумму порядка 160 тысяч рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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