«Жениха», соблазнившего подругу из соцсети круизом, осудят за убийство

Мужчина, обвиняемый в ограблении и убийстве своей виртуальной подруги, пойдет под суд в Ленобласть

Обиняемый в убийстве знакомой по социальной сети предстанет перед судом в Ленинградской области. До того, как лишить женщину жизни, кавалер, по версии следствия, ограбил ее, передает 48news.ru. По версии следователей, в конце 2015 года обвиняемый познакомился в одной из популярных соцсетей с 48-летней жительницей Москвы . В переписке он жаловался на свое бедственное положение и уговорил виртуальную подругу перечислить ему более 150 тысяч рублей. Затем кавалер предложил женщине путешествие и руку и сердце, но при этом предложил встретиться в Псковской области

Встреча «влюбленных» состоялась 14 мая 2016 года. Пара переместилась в Ленобласть. Там, в лесу, «жених», как считает следствие, убил женщину и закопал ее тело. После чего скрылся, похитив имущество на сумму порядка 160 тысяч рублей.