В Калининграде закрывается газета «Новые колеса» экс-депутата Рудникова

КАЛИНИНГРАД , 5 апреля. / ТАСС /. Газета «Новые колеса» издателя и экс-депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова , находящегося под следствием по подозрению в вымогательстве $50 тыс., прекращает существование. Об этом написал в Facebook исполняющий обязанности главного редактора издания Юрий Грозмани.

"Независимый еженедельник «Новые колеса», основанный журналистом и депутатом Игорем Рудниковым в мае 1995 года, прекращает свое существование.

5 апреля 2018 года появится в продаже последний в истории выпуск «Новых колес» — № 593", — написал Грозмани, добавив, что торговые сети отказались от распространения газеты.

Рудникова задержали 1 ноября прошлого года в Калининграде, 3 ноября Центральный районный суд города удовлетворил ходатайство следствия о его аресте, затем экс-депутата этапировали в Москву , где 21 декабря Басманный суд продлил ему срок ареста до 1 апреля, а затем еще на три месяца.