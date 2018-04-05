Зам Бастрыкина, 28 часов принимавший в Екатеринбурге жалобы на следствие, приедет в Челябинск

В конце марта Илья Лазутов провёл приём граждан в Екатеринбурге

— Он работал без перерыва 28 часов и выслушал 240 свердловчан, пришедших с жалобами. Поговаривают, что всё это время он даже не ел. Также до утра Лазутов принимал людей в Томске в ноябре прошлого года, — сообщает издание Znak.com.

Записаться на личный приём Лазутова, который пройдёт в Челябинске на улице Свободы, 40, можно по телефонам (351) 728-58-20, 728-58-19, 728-57-15 в определённые часы. 5 апреля с 9 до 18 часов, 6 апреля с 9:00 до 16:45 (оба дня перерыв на обед с 13:00 до 13:45) и 9 апреля с 9 до 13 часов. Во внерабочее время и выходные дни запись ведут по телефону (351) 728-57-01.