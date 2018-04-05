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Зам Бастрыкина, 28 часов принимавший в Екатеринбурге жалобы на следствие, приедет в Челябинск
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Зам Бастрыкина, 28 часов принимавший в Екатеринбурге жалобы на следствие, приедет в Челябинск 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинске проведёт личный приём заместитель председателя Следственного комитета России Илья Лазутов. Жалобы южноуральцев на следствие генерал-лейтенант выслушает 11 апреля. Запись на приём открыта.
В конце марта Илья Лазутов провёл приём граждан в Екатеринбурге.
— Он работал без перерыва 28 часов и выслушал 240 свердловчан, пришедших с жалобами. Поговаривают, что всё это время он даже не ел. Также до утра Лазутов принимал людей в Томске в ноябре прошлого года, — сообщает издание Znak.com.
Визит Ильи Лазутова в Челябинск сейчас выглядит более чем логичным. Следственное управление СК региона в последний год один за другим сотрясали скандалы. Летом 2017-го по обвинению в получении взятки задержали следователя по особо важным делам Александра Козлова. В феврале также за коррупцию арестовали заместителя руководителя следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска Александра Есипова. Две недели назад, 21 марта, по итогам личного приёма главы СК Александра Бастрыкина в Москве приняли решение об увольнении замруководителя следственного управления по Челябинской области Константина Мирошниченко и начальника отдела СК Златоуста Андрея Морозова. Поводом стала волокита при расследовании смерти детей в больнице.
Записаться на личный приём Лазутова, который пройдёт в Челябинске на улице Свободы, 40, можно по телефонам (351) 728-58-20, 728-58-19, 728-57-15 в определённые часы. 5 апреля с 9 до 18 часов, 6 апреля с 9:00 до 16:45 (оба дня перерыв на обед с 13:00 до 13:45) и 9 апреля с 9 до 13 часов. Во внерабочее время и выходные дни запись ведут по телефону (351) 728-57-01.
— Обращаем внимание, что приём по жалобам, обращениям по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел, подведомственных органам Следственного комитета РФ, а также с обращениями, содержащими сведения о признаках преступлений, подследственных органам Следственного комитета, — подчеркнул старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков. — Следователи, дознаватели и оперативные службы органов внутренних дел и иных правоохранительных органов не находятся в подчинении Следственного комитета, поэтому решения, принятые указанными работниками, а также их действия следует обжаловать руководителю вышестоящего органа правопорядка, прокурору или в суд. Следственный комитет РФ является контролирующим органом и не наделен правом рассмотрения гражданско-правовых и административных споров, а также функциями по надзору за деятельностью иных правоохранительных органов. Следственные органы СК РФ вправе давать оценку законности действий (бездействия) и решений государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, руководителей организаций и граждан, не связанных с подготовкой или совершением преступлений.
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