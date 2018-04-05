Жителя Югры осудили за попытку примкнуть к террористам в Сирии

По данным ведомства, в начале 2017 года Исраилов под влиянием многочисленных пропагандистских видеороликов, которые он смотрел в интернете, начал поддерживать связь через один из мессенджеров с представителем боевой организации «Катибат Аль-Имам Аль-Бухари»*. От нового знакомого, как отметили в суде, он получил информацию о том, как можно добраться до месторасположения бандформирования, после чего заявил о своем намерении выехать в Сирию для участия в нем.

В районном суде пояснили, что для реализации своего плана в одном из салонов связи молодой человек приобрел за наличные деньги электронные авиабилеты по маршрутам Ханты-Мансийск — Москва и Москва — Баку . Именно в столице Азербайджана 13 января 2017 года он был задержан местными сотрудниками правоохранительных органов при прохождении регистрации на рейс Баку — Стамбул

Уголовное дело в отношении Исраилова было возбуждено по двум статьям УК РФ, связанным с покушением на преступление и покушением на участие в вооруженном формировании в целях, которые противоречат интересам РФ.

"Приговором Исраилов признан виновным в совершении преступления… и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с ограничением свободы на срок один год", — говорится в сообщении суда. В ведомстве также подчеркнули, что отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима , при этом приговор в законную силу на данный момент не вступил.

Группировка «Катибат аль-Имам аль-Бухари»* признана террористической в Киргизии , где ее деятельность запрещена. Предполагается, что она действует в Сирии на стороне запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»*.

*Террористическая организация, запрещенная в России