Мужчина ограбил и убил знакомую из соцсети, соблазнив ее свадьбой и круизом

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Мужчина, ограбивший и убивший знакомую из социальной сети, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Виталия Русинова. Он обвиняется в совершении преступлений… «убийство, сопряженное с разбоем; разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей; мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину»… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2015 году обвиняемый познакомился в «Одноклассниках» с 48-летней москвичкой. С марта по май 2016 года он обманом убедил женщину перечислить на его банковскую карту и счет мобильного телефона более 150 тысяч рублей. Затем под предлогом поездки в круиз и заключения брака мужчина предложил ей встретиться в Псковской области