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Мужчина ограбил и убил знакомую из соцсети, соблазнив ее свадьбой и круизом
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Мужчина ограбил и убил знакомую из соцсети, соблазнив ее свадьбой и круизом 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мужчина, ограбивший и убивший знакомую из социальной сети, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Виталия Русинова. Он обвиняется в совершении преступлений… «убийство, сопряженное с разбоем; разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей; мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину»… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в 2015 году обвиняемый познакомился в «Одноклассниках» с 48-летней москвичкой. С марта по май 2016 года он обманом убедил женщину перечислить на его банковскую карту и счет мобильного телефона более 150 тысяч рублей. Затем под предлогом поездки в круиз и заключения брака мужчина предложил ей встретиться в Псковской области.
Сообщается, что 14 мая 2016 года он вывез женщину в лесной массив на территории Ленинградской области. Там он убил ее, закопал на месте преступления, после чего скрылся, похитив имущество на сумму порядка 160 тысяч рублей.
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