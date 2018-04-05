Мосгорсуд рассмотрит вопрос об ужесточении приговора экс-министру Пирумову

Верховный суд России обязал Мосгорсуд рассмотреть возможность ужесточения наказания главному фигуранту «дела реставраторов», бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову . Об этом Business FM сообщили в пресс-службе Верховного суда.

«3 апреля один из судей Верховного суда, ранее затребовавший и изучивший дело, принял решение передать кассационное представление замгенпрокурора России Леонида Коржинека вместе с уголовным делом для рассмотрение в президиум Московского городского суда», — сказал представитель пресс-службы.

Прокуратура уже второй раз пытается изменить вынесенный Пирумову приговор. Он был оглашен 9 октября 2017 года Дорогомиловским судом Москвы . Тогда Григорий Пирумов и еще семь фигурантов громкого «дела реставраторов» были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что фигуранты в 2012-2015 годах получили в виде «откатов» при реставрации объектов культуры (монастырей, музеев и усадеб) 164,2 млн рублей. Пятеро подсудимых, включая бывшего замминистра культуры, были осуждены на небольшие, но реальные сроки: они получили от одного года и четырех месяцев до полутора лет лишения свободы. Однако осужденных освободили от наказания, так как они отбыли его на следствии и в ходе процесса. После оглашения приговора пятерых арестованных освободили из-под стражи. Еще трое получили условные сроки.

Ключевой фигурант дела Григорий Пирумов был приговорен к полутора годам лишения свободы, которые он уже отбыл, и штрафу в 300 тысяч рублей. Прокуратура пыталась добиться для него реального наказания в пять лет, но 19 декабря 2017 года Мосгорсуд только лишил Пирумова медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и увеличил штраф до1 млн рублей, оставив срок прежним. Тогда заместитель генпрокурора Леонид Коржинек обратился с кассационной жалобой в Верховный суд России, который обязал президиум Мосгорсуда более внимательно присмотреться к делу.