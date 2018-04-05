Ещё
Мосгорсуд рассмотрит вопрос об ужесточении приговора экс-министру Пирумову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгорсуд рассмотрит вопрос об ужесточении приговора экс-министру Пирумову 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РАПСИ
Верховный суд России обязал Мосгорсуд рассмотреть возможность ужесточения наказания главному фигуранту «дела реставраторов», бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову. Об этом Business FM сообщили в пресс-службе Верховного суда.
«3 апреля один из судей Верховного суда, ранее затребовавший и изучивший дело, принял решение передать кассационное представление замгенпрокурора России Леонида Коржинека вместе с уголовным делом для рассмотрение в президиум Московского городского суда», — сказал представитель пресс-службы.
Прокуратура уже второй раз пытается изменить вынесенный Пирумову приговор. Он был оглашен 9 октября 2017 года Дорогомиловским судом Москвы. Тогда Григорий Пирумов и еще семь фигурантов громкого «дела реставраторов» были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Суд установил, что фигуранты в 2012-2015 годах получили в виде «откатов» при реставрации объектов культуры (монастырей, музеев и усадеб) 164,2 млн рублей. Пятеро подсудимых, включая бывшего замминистра культуры, были осуждены на небольшие, но реальные сроки: они получили от одного года и четырех месяцев до полутора лет лишения свободы. Однако осужденных освободили от наказания, так как они отбыли его на следствии и в ходе процесса. После оглашения приговора пятерых арестованных освободили из-под стражи. Еще трое получили условные сроки.
Ключевой фигурант дела Григорий Пирумов был приговорен к полутора годам лишения свободы, которые он уже отбыл, и штрафу в 300 тысяч рублей. Прокуратура пыталась добиться для него реального наказания в пять лет, но 19 декабря 2017 года Мосгорсуд только лишил Пирумова медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и увеличил штраф до1 млн рублей, оставив срок прежним. Тогда заместитель генпрокурора Леонид Коржинек обратился с кассационной жалобой в Верховный суд России, который обязал президиум Мосгорсуда более внимательно присмотреться к делу.
BFM.RU: последние новости
Действия адвоката, застрелившего двух воров в законе, сочли необходимой обороной Мосгорсуд 12 апреля проверит законность приговора Натальи Шариной В США вынесен первый приговор «по делу вмешательства России в выборы»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма124
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова90
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»542
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании95
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение