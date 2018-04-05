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Трое мужчин украли из магазина на востоке Москвы бутылку водки, напав на кассира
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Трое мужчин украли из магазина на востоке Москвы бутылку водки, напав на кассира 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: riamo.ru
Сотрудники полиции задержали в Москве троих мужчин, которые подозреваются в краже одной бутылки водки и нападении на кассира, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полиция обратился директор магазина на Большой Косинской улице и сообщил о краже.
«Установлено, что трое неизвестных, находясь в магазине по указанному адресу, брызнув из газового баллончика в лицо кассиру, совершили кражу бутылки водки, скрылись», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сумма материального ущерба составила 167 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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