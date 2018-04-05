Трое мужчин украли из магазина на востоке Москвы бутылку водки, напав на кассира

Сотрудники полиции задержали в Москве троих мужчин, которые подозреваются в краже одной бутылки водки и нападении на кассира, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полиция обратился директор магазина на Большой Косинской улице и сообщил о краже.

«Установлено, что трое неизвестных, находясь в магазине по указанному адресу, брызнув из газового баллончика в лицо кассиру, совершили кражу бутылки водки, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма материального ущерба составила 167 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.