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Бывшего дагестанского чиновника заподозрили в причастности к убийству журналиста
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Бывшего дагестанского чиновника заподозрили в причастности к убийству журналиста 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
СК подозревает одного из четырех фигурантов дела о мошенничестве при реализации соцпрограмм в Дагестане, обвиняемых в хищении средств из бюджета республики, в причастности к убийству учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова сообщил близкий к следствию источник.
«Один из арестованных за мошенничество чиновников из Дагестана проходит по уголовному делу об убийстве журналиста Камалова», — передает собеседние ТАСС, не уточнивший статус фигуранта в уголовном деле.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 15 декабря 2011 года поздно вечером журналист Хаджимурад Камалов был застрелен на улице Магомеда Гаджиева в дагестанской столице.
По словам коллег убитого, по предварительной информации, преступник выстрелил в Камалова после того, как он вышел из офиса проводить знакомого и распрощался с ним.
Преступники стреляли в учредителя газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова 14 раз.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ — 105 (убийство) и 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов).
Напомним, 22 марта 2018 года глава СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование убийства учредителя газеты «Черновик» в Дагестане Хаджимурада Камалова.
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