Бывшего дагестанского чиновника заподозрили в причастности к убийству журналиста

СК подозревает одного из четырех фигурантов дела о мошенничестве при реализации соцпрограмм в Дагестане , обвиняемых в хищении средств из бюджета республики, в причастности к убийству учредителя газеты «Черновик» Хаджимурада Камалова сообщил близкий к следствию источник.

«Один из арестованных за мошенничество чиновников из Дагестана проходит по уголовному делу об убийстве журналиста Камалова», — передает собеседние ТАСС , не уточнивший статус фигуранта в уголовном деле.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 15 декабря 2011 года поздно вечером журналист Хаджимурад Камалов был застрелен на улице Магомеда Гаджиева в дагестанской столице.

По словам коллег убитого, по предварительной информации, преступник выстрелил в Камалова после того, как он вышел из офиса проводить знакомого и распрощался с ним.

Преступники стреляли в учредителя газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова 14 раз.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ — 105 (убийство) и 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов).