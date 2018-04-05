Красноярский депутат Аркадий Волков отправился под арест на 2 месяца 

Депутата городского совета Аркадия Волкова задержали по подозрению в получении крупной взятки и использовании служебного положения. Будучи председателем депутатской комиссии, он, по версии следствия, обещал протекцию теплогенерирующей компании в обмен на зарплату для работников его проекта «Машина добрых дел». В итоге сотрудники получили более 400 тысяч рублей, а Волков активно вмешивался в формирование схемы теплоснабжения Красноярска. Следствие настаивало на аресте депутата, считая, что тот может организовать давление, оставаясь на свободе. И суд принял эту точку зрения. Адвокат Волкова заявил, что будет обжаловать такое решение.