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Красноярский депутат Аркадий Волков отправился под арест на 2 месяца
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Красноярский депутат Аркадий Волков отправился под арест на 2 месяца 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Депутата городского совета Аркадия Волкова задержали по подозрению в получении крупной взятки и использовании служебного положения. Будучи председателем депутатской комиссии, он, по версии следствия, обещал протекцию теплогенерирующей компании в обмен на зарплату для работников его проекта «Машина добрых дел». В итоге сотрудники получили более 400 тысяч рублей, а Волков активно вмешивался в формирование схемы теплоснабжения Красноярска. Следствие настаивало на аресте депутата, считая, что тот может организовать давление, оставаясь на свободе. И суд принял эту точку зрения. Адвокат Волкова заявил, что будет обжаловать такое решение.
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