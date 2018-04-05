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«Машина добрых дел» красноярского депутата работала на взятках
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«Машина добрых дел» красноярского депутата работала на взятках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Лаборатория новостей
Депутата городского совета Красноярска Аркадия Волкова подозревают во взяточничестве. Организатор проекта «Машина добрых дел», который был направлен на помощь малоимущим в ремонте сантехники и электротехнического оборудования, предлагал свое покровительство одному из местных предприятий взамен на зарплату сотрудникам проекта. Об этом сообщили в пресс‐службе следственного управления СК РФ по региону.
Как установило следствие, чиновник основал проект «Машина добрых дел депутата Аркадия Волкова». Работы в сфере
в нем осуществляли нанятые им  слесарь-сантехник, электрик и оператор.
В феврале 2016 года Волков обратился к замгенерального директора
ООО «КрасТЭК»
трудоустроить в организацию фактически работающих у него людей. За это депутат пообещал оказывать общее покровительство. В случае отказа, предупредил Волков, он начал бы препятствовать деятельности предприятия, инициировав в отношении него проверки
контрольно-надзорных
органов.
Бывшего
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Руководитель
ООО «КрасТЭК»
согласился. В феврале он устроил на работу бывшую помощницу депутата, его хорошего знакомого, а спустя несколько месяцев — еще одного мужчину.
Всего за год эти лица получили свыше 430 тысяч рублей. Средства были направлены им из финансового фонда указанного предприятия.
В июне 2016 года Волков, являясь действующим депутатом Красноярского городского совета и председателем постоянной комиссии по  жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту, выполняя существующую договоренность, добился того, чтобы одну из котельных
ООО «КрасТЭК»
не закрывали.
На данный момент депутат задержан. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Думский комитет по государственному строительству предложил ужесточить наказание за преступления в сфере закупок до 12 лет. Изменения, которые могут внести в Уголовный кодекс, касаются двух дополнительных статей.
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