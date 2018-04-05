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Полиция опровергла массовые задержания в «Москва-Сити»
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Полиция опровергла массовые задержания в «Москва-Сити» 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Столичные стражи порядка опровергла сообщения о задержании сотрудников форекс-компании в бизнес-центре «Москва-Сити».
«Размещенная в ряде СМИ информация о том, что в ОМВД России по Пресненскому району УВД по ЦАО Москвы доставлены 100 человек, не соответствует действительности», –­ сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее ряд СМИ написал, что в комплексе «Москва-Сити» были задержаны около 100 сотрудников форекс-компании. Согласно публикациям, они работали на консалтинговую фирму «Центр современных инвестиционных технологий».
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