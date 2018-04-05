Сотрудника редакции московской газеты обвинили в совращении 12-летней девочки 

Калужскими полицейскими в Москве задержан водитель редакции одной из столичных газет. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней жительницы Калужской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР, мужчина вел переписку с девочкой в соцсетях, присылая ей порнографические фото и видео. В том числе — со своим участием. Через некоторое время он назначил девочке встречу, во время которой и совершил насильственные действия сексуального характера. В квартире и машине мужчины проведены обыски, ему уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Она предусматривает до 20 лет лишения свободы.