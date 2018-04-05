Ещё
Сотрудника редакции московской газеты обвинили в совращении 12-летней девочки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудника редакции московской газеты обвинили в совращении 12-летней девочки 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Калужскими полицейскими в Москве задержан водитель редакции одной из столичных газет. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней жительницы Калужской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР, мужчина вел переписку с девочкой в соцсетях, присылая ей порнографические фото и видео. В том числе — со своим участием. Через некоторое время он назначил девочке встречу, во время которой и совершил насильственные действия сексуального характера. В квартире и машине мужчины проведены обыски, ему уже предъявлено обвинение по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Она предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Калуга 24: последние новости
Сбежавшей из детдома Дианой Власкиной занялся Следственный комитет Четвероногие друзья подвели калужского собачника под статью Супруги-пенсионеры отдали мошеннице два миллиона в обмен на билеты «Банка приколов»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских олигархов ждет «сюрприз»393
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»444
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции41
В Бахрейне нашли нефтяной запас России65
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ16
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение