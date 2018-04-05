Сотрудника редакции московской газеты обвинили в совращении 12-летней девочки 

Калуга 24: последние новости

Сбежавшей из детдома Дианой Власкиной занялся Следственный комитет

Четвероногие друзья подвели калужского собачника под статью

Супруги-пенсионеры отдали мошеннице два миллиона в обмен на билеты «Банка приколов»