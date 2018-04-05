Конкурсный управляющий ВКБ пытается взыскать с бывших соучредителей банка 2,2 млрд рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития» (ВКБ) добивается возобновления производства по делу о взыскании с первого вице-президента и собственника ВКБ Олега Назарова , а также других руководителей кредитной организации 2,2 млрд руб., пишет «КоммерсантЪ». Препятствием процессу стало уголовное дело в отношении Назарова, которое областной суд отправил на новое рассмотрение. Однако, как поясняют юристы, независимо от хода разбирательств в отношении лично Олега Назарова, он может остаться фигурантом дела о взыскании причиненных банку убытков.

Позднее количество вменявшихся ему эпизодов по этой статье УК РФ увеличилось до трех. Также в отношении Олега Назарова было возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В обвинении ему вменялось заключение фиктивных кредитных договоров с 29 физическими лицами и двумя юридическими на общую сумму свыше 850 млн рублей. При этом установлено, что реально похищено около 180 млн руб. Остальные договоры заключались с целью повышения статистической отчетности банка, создания видимости его кредитоспособности. Обвинение просило для совладельца ВКБ семь лет лишения свободы в колонии общего режима

В октябре 2017 г. Ленинский районный суд оправдал Назарова. В декабре Самарский областной суд отменил решение первой инстанции, дело направили на новое рассмотрение. Производство по делу о взыскании с Олега Назарова и топ-менеджеров ВКБ 2,2 млрд руб. в это время было приостановлено по решению арбитражного суда.

Конкурсный управляющий «Волго-Камского банка» попытался оспорить решение в апелляционной инстанции, но желаемых результатов это не принесло. Кассационная инстанция также не поддержала арбитражного управляющего. Как сказано в материалах дела на сайте суда, по его мнению, в рамках уголовного дела рассматривается лишь часть эпизодов и только с участием Олега Назарова, в то время как предметом рассмотрения по обособленному спору являются действия пяти ответственных лиц. Как поясняют юристы, обжаловать решение суда теперь можно только в Верховном суде РФ.

Также юристы отмечают, что Олег Назаров в случае оправдательного приговора останется одним из фигурантов дела о взыскании 2,2 млрд рублей.

Как поясняет Диана Маклозян, руководитель юридического департамента HEADS Consulting, конкурсному управляющему надо будет доказывать (в случае отказа в привлечении Олега Назарова к уголовной ответственности), что эпизоды, которые являются предметом рассмотрения иска в арбитражном суде, не были рассмотрены в рамках уголовного дела", — сказано в сообщении.

По словам партнера юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, оправдательный приговор не является препятствием в доказывании наличия оснований для субсидиарной ответственности. «Обвинительный приговор будет обязателен для арбитражного суда в части установления фактов, имели ли место определенные действия и кто их совершил. Правовую оценку фактов будет давать арбитражный суд. В любом случае, сейчас суд будет оценивать все эпизоды по привлечению к субсидиарной ответственности», — говорит юрист.