Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Благовещенска о досрочном освобождении

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении бывшего главы Благовещенска Александра Мигули . Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь суда Александр Воронин.

"Ходатайство об условно-досрочном освобождении поступило в городской суд Благовещенска. 30 марта суд его рассмотрел. По основному наказанию [лишение свободы] принято решение ходатайство удовлетворить. По дополнительному [возможность занимать руководящие должности] — отказать ", — сказал Воронин, добавив, что решение в законную силу не вступило, есть 10 дней на апелляцию.

В августе 2016 года Благовещенский городской суд приговорил обвиняемого в коррупции Мигулю к девяти годам лишения свободы. В феврале 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда смягчила приговор бывшему мэру, сократив срок лишения свободы в колонии общего режима на два года — до семи лет.

По данным прокуратуры области, Мигуля превысил полномочия при предоставлении земельного участка компании «Офеня», в результате чего бюджеты Амурской области и города Благовещенска в 2008 году недополучили свыше 25 млн рублей. Кроме того, он обвинялся в нецелевом расходовании бюджетных средств при покупке в собственность автодорожного моста через реку Чигири на сумму свыше 46 млн рублей. Мигуля также обвинялся в использовании служебных полномочий при освобождении компании «МИССК» от арендной платы за пользование земельным участком.