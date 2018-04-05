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Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Благовещенска о досрочном освобождении
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Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Благовещенска о досрочном освобождении 

ТАСС 1 час назад
Фото: Амурская служба новостей
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении бывшего главы Благовещенска Александра Мигули. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь суда Александр Воронин.
"Ходатайство об условно-досрочном освобождении поступило в городской суд Благовещенска. 30 марта суд его рассмотрел. По основному наказанию [лишение свободы] принято решение ходатайство удовлетворить. По дополнительному [возможность занимать руководящие должности] — отказать ", — сказал Воронин, добавив, что решение в законную силу не вступило, есть 10 дней на апелляцию.
В августе 2016 года Благовещенский городской суд приговорил обвиняемого в коррупции Мигулю к девяти годам лишения свободы. В феврале 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда смягчила приговор бывшему мэру, сократив срок лишения свободы в колонии общего режима на два года — до семи лет.
По данным прокуратуры области, Мигуля превысил полномочия при предоставлении земельного участка компании «Офеня», в результате чего бюджеты Амурской области и города Благовещенска в 2008 году недополучили свыше 25 млн рублей. Кроме того, он обвинялся в нецелевом расходовании бюджетных средств при покупке в собственность автодорожного моста через реку Чигири на сумму свыше 46 млн рублей. Мигуля также обвинялся в использовании служебных полномочий при освобождении компании «МИССК» от арендной платы за пользование земельным участком.
Расследование проводили сотрудники следственного управления СК РФ по Амурской области. В июне 2011 года обвиняемого объявили в международный розыск, в мае 2015 года его задержали в Липецкой области, этапировали в Амурскую область и поместили в следственный изолятор.
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