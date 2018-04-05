После выборов недобросовестным застройщикам стали смягчать наказания? 

В Ставрополе осужденных застройщиков, обманувших дольщиков на 29 млн руб., освободили в зале суда. Вместо нескольких лет колонии они заплатят штрафы. Фото: www.knk.media Портал ЕРЗ неоднократно рассказывал об уголовном, деле, возбужденном против ставропольских застройщиков — генерального директора ООО «Интерстрой» Таймураза Каргинова и генерального директора ЗАО «Группа Интер» Валерия Татарова. Напомним, что, как установило следствие, в 2008 году девелоперы заключили ДДУ с гражданами, желавшими приобрести квартиры в строящемся многоквартирном доме по ул. Шпаковская в г. Ставрополе, введя их тем самым в заблуждение. В результате от их действий пострадало 20 человек, а нанесенный ущерб оценивается в 29 млн руб. Между тем, как сообщал Следственный комитет РФ, ООО «Интерстрой» не имело никаких прав на земельный участок, отсутствовала проектная и разрешительная документация на строительство многоэтажного жилого дома. Поэтому застройщики не имели права привлекать граждан для участия в долевом строительстве и принимать от них деньги. Тем не менее, Каргинов и Татаров это сделали, взятые на себя обязательства не исполнили, а деньгами граждан распорядились по своему усмотрению, направив их не на строительство дома. Фото: www.roseofworld.ru В марте 2014 года Татаров (на фото) скрылся от правосудия, и лишь через полтора года, в декабре 2015-го, оперативникам удалось задержать его в г. Анапе Краснодарского края и доставить в Ставрополь. Промышленный районный суд Ставрополя 13 октября 2017 года назначил Валерию Татарову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы и приговорил его к выплате штрафа в 4 млн руб., а Таймураз Каргинов получил 5 лет и штраф в 3 млн руб. Оба девелопера были осуждены по статье 159 УК РФ (мошенничество). Впрочем, адвокаты застройщиков оспорили наказание своих подзащитных в апелляционной инстанции, и, надо признать, добились в этом успеха. 2 апреля 2018 года судебная коллегия Ставропольского краевого суда по результатам рассмотрения жалоб определила: приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя изменить, действия Татарова и Каргинова переквалифицировать с ч. 3 и ч. 4 ст. 159 на ч. 1 и ч. 2 ст. 159.4 (20 эпизодов) УК РФ, и по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде штрафа. А с учетом того, что преступления были совершены осужденными в 2008 году, оба они освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Фото: www. w-ip.ru Действия Татарова и Каргинова были переквалифицированы на другую, ныне уже не действующую (она была отменена в июле 2016 года), статью УК РФ: мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, которая была актуальна во время совершения преступления. Поэтому по 20-ти доказанным эпизодов наказание в итоге ограничилось штрафом. Впрочем, как разъяснила пресс-служба краевого суда, «данные изменения в приговоре не лишают потерпевших права на возмещение материального вреда, причиненного преступлением». То есть пострадавшие от действий застройщиков дольщики могут обращаться в суды с гражданскими исками. По мнению экспертов, данный случай носит прецедентный характер и отражает общую линию федеральных властей на смягчение наказаний за экономические преступления.