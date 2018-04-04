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Опубликованы кадры с заседания по делу мужчины, который убил соседа по палате. ВИДЕО
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Опубликованы кадры с заседания по делу мужчины, который убил соседа по палате. ВИДЕО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Корреспондент «360» побывал в зале суда, где происходило заседание по делу мужчины, который накануне в Москве убил соседа по больничной палате.
Полицейские проводили подсудимого в зал заседаний, где журналисты поинтересовались состоянием здоровья мужчины. Во второй половине ролика можно увидеть больничные помещения и палату, в которой произошло преступление.
Бывший пациент столичного медучреждения зарезал пенсионера, который лежал на соседней койке, сославшись на то, что он мешал ему спать. Медики нашли тело с двумя ножевыми ранениями. В момент убийства в палате находились другие больные. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.
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