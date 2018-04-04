Опубликованы кадры с заседания по делу мужчины, который убил соседа по палате. ВИДЕО

Корреспондент «360» побывал в зале суда, где происходило заседание по делу мужчины, который накануне в Москве убил соседа по больничной палате.

Полицейские проводили подсудимого в зал заседаний, где журналисты поинтересовались состоянием здоровья мужчины. Во второй половине ролика можно увидеть больничные помещения и палату, в которой произошло преступление.

Бывший пациент столичного медучреждения зарезал пенсионера, который лежал на соседней койке, сославшись на то, что он мешал ему спать. Медики нашли тело с двумя ножевыми ранениями. В момент убийства в палате находились другие больные. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.