Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста трем фигурантам «кокаинового дела»

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . Тверской суд Москвы 10 и 12 апреля рассмотрит ходатайства следствия о продлении срока ареста трем фигурантам дела о контрабанде аргентинского кокаина, сообщили РИА Новости в суде.

"Ходатайства следствия о продлении срока ареста поступили в суд", — сказано в картотеке суда.

В ходе масштабной совместной операции спецслужб России Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 кг кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб.

Ранее официальным представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.

Как следует из базы суда, рассмотрение ходатайства в отношении Абянова состоится 10 апреля, а в отношении Калмыкова и Худжамов — 12 апреля.