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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста трем фигурантам «кокаинового дела»
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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста трем фигурантам «кокаинового дела» 

РИА Новости 31 минуту назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы 10 и 12 апреля рассмотрит ходатайства следствия о продлении срока ареста трем фигурантам дела о контрабанде аргентинского кокаина, сообщили РИА Новости в суде.
"Ходатайства следствия о продлении срока ареста поступили в суд", — сказано в картотеке суда.
В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 кг кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
По «кокаиновому делу» в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.
По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб.
Ранее официальным представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.
Как следует из базы суда, рассмотрение ходатайства в отношении Абянова состоится 10 апреля, а в отношении Калмыкова и Худжамов — 12 апреля.
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