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Президент Путин назначил новых судей на Ставрополье
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Президент Путин назначил новых судей на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 33 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Шесть новых судей назначены на Ставрополье, сообщает Ставропольский краевой суд.
3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
В документе перечислены шесть служителей Фемиды. Геннадий Пилипенко стал председателем Грачёвского районного суда. Олен Сенцов — заместителем председателя Ессентукского городского суда. Галина Соловьянова — заместителем председателя Предгорного районного суда.
Светлана Солдатова будет вершить правосудие в статусе судьи Ставропольского краевого суда. Юлия Жолудева назначена судьёй Пятигорского городского суда. Вера Кечекова — судьёй Советского районного суда.
Срок полномочий каждого из них исчисляется шестью годами.
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