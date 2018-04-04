Президент Путин назначил новых судей на Ставрополье 

Шесть новых судей назначены на Ставрополье, сообщает Ставропольский краевой суд.
3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
В документе перечислены шесть служителей Фемиды. Геннадий Пилипенко стал председателем Грачёвского районного суда. Олен Сенцов — заместителем председателя Ессентукского городского суда. Галина Соловьянова — заместителем председателя Предгорного районного суда.
Светлана Солдатова будет вершить правосудие в статусе судьи Ставропольского краевого суда. Юлия Жолудева назначена судьёй Пятигорского городского суда. Вера Кечекова — судьёй Советского районного суда.
Срок полномочий каждого из них исчисляется шестью годами.