Ещё
Главу банка «Екатерининский» обвинили в хищении более 800 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главу банка «Екатерининский» обвинили в хищении более 800 млн рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы ПАО «Банк Екатерининский» Павла Гольдмана, который подозревается в хищении более 800 миллионов рублей и находится в розыске.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении президента ПАО «Банк Екатерининский» и его соучастников", — говорится в сообщении на сайте ведомства. В прокуратуре пояснили, что обвинения выдвинуты по статьям о мошенничестве и присвоении или растрате.
По версии следствия, руководитель банка и его соучастники на протяжении более 15 лет занимались хищениями денег данного учреждения и граждан, от которых под видом банковских вкладов получили более 740 миллионов рублей и распорядились ими по собственному усмотрению.
"Кроме того, по указанию руководителя они оформили поддельные кредитные договоры, на основании которых в кассе кредитной организации получили и присвоили более 33 миллионов рублей", — рассказали в Генпрокуратуре.
Кроме того, обвиняемые похитили более 86 миллионов рублей со счета банка, подделав документы, добавили в прокуратуре.
"В Следственном департаменте МВД России продолжается расследование в отношении иных соучастников, а также проведение мероприятий по розыску и экстрадиции президента ПАО «Банк Екатерининский», скрывающегося на территории иностранного государства", — отметили в ведомстве.
Центробанк отозвал лицензию у «Екатерининского» в марте 2016 года.
РИА Новости: последние новости
СМИ: в Италии экс-офицер армии убил свою жену из России и покончил с собой В Ставрополе суд приостановил работу двух ТЦ Суд в Москве продлил арест экс-главе Марий Эл Маркелову
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
Украина избавится от дружбы с Россией131
У России нашелся неожиданный защитник47
Россия созвала Совбез ООН438
Трамп потребовал платы за Сирию124
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение