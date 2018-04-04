Главу банка «Екатерининский» обвинили в хищении более 800 млн рублей

"Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении президента ПАО «Банк Екатерининский» и его соучастников", — говорится в сообщении на сайте ведомства. В прокуратуре пояснили, что обвинения выдвинуты по статьям о мошенничестве и присвоении или растрате.

По версии следствия, руководитель банка и его соучастники на протяжении более 15 лет занимались хищениями денег данного учреждения и граждан, от которых под видом банковских вкладов получили более 740 миллионов рублей и распорядились ими по собственному усмотрению.

"Кроме того, по указанию руководителя они оформили поддельные кредитные договоры, на основании которых в кассе кредитной организации получили и присвоили более 33 миллионов рублей", — рассказали в Генпрокуратуре.

Кроме того, обвиняемые похитили более 86 миллионов рублей со счета банка, подделав документы, добавили в прокуратуре.

"В Следственном департаменте МВД России продолжается расследование в отношении иных соучастников, а также проведение мероприятий по розыску и экстрадиции президента ПАО «Банк Екатерининский», скрывающегося на территории иностранного государства", — отметили в ведомстве.