Автоледи избили и ограбили в Подмосковье

На Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Московской области 32-летний москвич избил и ограбил 22-летнюю автоледи.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД , инцидент произошел на 12-м километре шоссе.

По словам потерпевшей, грабитель разбил стекло ее автомобиля, избил ее и отобрал мобильный телефон. Сумма ущерба составила 77 тысяч рублей.

За совершение данного преступления злоумышленник был задержан. В отношении него заведено уголовное дело о грабеже. Преступнику грозит 7 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что мужчина на парковке в Москве убил автоледи и надругался над ее телом.

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