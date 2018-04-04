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Автоледи избили и ограбили в Подмосковье
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Автоледи избили и ограбили в Подмосковье 

Свободная пресса 1 час назад
На Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Московской области 32-летний москвич избил и ограбил 22-летнюю автоледи.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, инцидент произошел на 12-м километре шоссе.
По словам потерпевшей, грабитель разбил стекло ее автомобиля, избил ее и отобрал мобильный телефон. Сумма ущерба составила 77 тысяч рублей.
За совершение данного преступления злоумышленник был задержан. В отношении него заведено уголовное дело о грабеже. Преступнику грозит 7 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что мужчина на парковке в Москве убил автоледи и надругался над ее телом.
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