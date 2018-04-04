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Верховный суд РФ назначил заседание по «делу Ives Rocher» против Навальных в связи с решением ЕСПЧ
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Верховный суд РФ назначил заседание по «делу Ives Rocher» против Навальных в связи с решением ЕСПЧ 

Newsru.com 56 минут назад
Фото: Newsru.com
Президиум Верховного суда РФ назначил на утро 25 апреля заседание по  "делу Ives Rocher", в рамках которого были осуждены оппозиционный деятель Алексей Навальный и его брат Олег. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем
Telegram-канале
ВС должен был назначить такое заседание после
вердикта
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который 17 октября 2017 года признал судебный процесс против братьев Навальных по «делу Ives Rocher» несправедливым и обязал Россию выплатить осужденным денежную компенсацию.
20 марта этого года Алексей Навальный сообщил, что он направил в ВС ходатайство с требованием
немедленно освободить
из колонии его брата, поскольку решение Страсбургского суда вступило в силу 5 марта. Оппозиционер заявил, что с этого дня Олег Навальный должен быть на свободе, однако этого не произошло.
Более того, позднее 20 марта стало известно, что Олега Навального перевели в штрафной изолятор колонии за то, что он сидел за столом после сигнала отбой, отмечает
"Дождь"
Ранее в Министерстве юстиции РФ заявили, что Россия не согласна с решением ЕСПЧ.
Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал братьев Навальных виновными в хищении путем мошенничества и легализации денежных средств компаний "Ив Роше" и Многопрофильная процессинговая компания. Олега Навального приговорили к 3,5 года колонии, Алексея — к такому же условному сроку.
Суд также оштрафовал братьев на 500 тысяч рублей и постановил взыскать с них 4,5 млн руб. по иску Многопрофильной процессинговой компании. Своей вины осужденные не признали.
Олега Навального отправили отбывать наказание в колонию N5 в Орловской области. В декабре 2015 года Алексей Навальный сообщил, что расплатился с долгами по «делу Ives Rocher».
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