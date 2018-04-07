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Суд продлил срок задержания начальнику отдела угрозыска МВД по Татарстану до 72 часов
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Суд продлил срок задержания начальнику отдела угрозыска МВД по Татарстану до 72 часов 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
КАЗАНЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Казани продлил до 72 часов срок задержания для начальника отдела угрозыска МВД по Республике Татарстан Романа Пахомова, подозреваемого в получении взятки в размере $100 тыс. сообщили в субботу в пресс-службе суда.
"Продлили срок задержания до 72 часов", — сказал представитель пресс-службы.
Как сообщалось ранее, Пахомова задержали с поличным 5 апреля.
По версии следствия, в производстве следственной части Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Татарстану находилось уголовное дело четырех граждан по незаконной банковской деятельности. В сентябре 2017 года Пахомов по сговору с неустановленными должностными лицами МВД по Татарстану предложил одному из фигурантов дела передать полицейским 7 млн рублей за то, что последнего и его знакомых не привлекут к уголовной ответственности.
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