Врач и летчик пойдут под суд в Москве по делу о взятках за сокрытие заболеваний пилотов

Суд в столице рассмотрит уголовное дело в отношении врача и летчика, обвиняемых по делу о взяточничестве за сокрытие сведений о заболеваниях и ускорение обследований пилотов. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

«По данным следствия, врач-терапевт Центральной клинической больницы гражданской авиации получала от начальника летного отдела АО «Комиавиатранс» взятки за ускорение процесса обследования пилотов, а также сокрытие при заполнении медицинских документов сведений о выявленных заболеваниях, исключающих допуск к летной работе. Уголовное дело в отношении обоих обвиняемых направлено в суд», — рассказали в ведомстве.

В СК отметили, что летчика обвиняют в даче взятки, а врач-терапевт обвиняется в получении взятки.