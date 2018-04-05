На Урале суд приговорил бизнесмена к 14 годам колонии за заказное убийство конкурента

"Свердловский областной суд с учетом вердикта присяжных приговорил Едигаряна к 14 годам лишения свободы, Алиева — к 13 годам, но с учетом присоединения наказания по предыдущему приговору Алиеву назначено 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Едигарян обвинялся в организации убийства по найму, Алиев — в подстрекательстве и пособничестве убийстве по найму и общеопасным способом, а также незаконной перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов в составе группы лиц по предварительному сговору.