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На Урале суд приговорил бизнесмена к 14 годам колонии за заказное убийство конкурента
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На Урале суд приговорил бизнесмена к 14 годам колонии за заказное убийство конкурента 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Мир24
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бизнесмен Арама Едигаряна, «заказавшего» конкурента убийце Арсену Байрамбекову. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Свердловский областной суд с учетом вердикта присяжных приговорил Едигаряна к 14 годам лишения свободы, Алиева — к 13 годам, но с учетом присоединения наказания по предыдущему приговору Алиеву назначено 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, Едигарян обвинялся в организации убийства по найму, Алиев — в подстрекательстве и пособничестве убийстве по найму и общеопасным способом, а также незаконной перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов в составе группы лиц по предварительному сговору.
В декабре 2003 года в Екатеринбурге был убит бизнесмен Ашот Григорян. По версии следствия, исполнитель получил от заказчика вознаграждение в полторы тысячи долларов. За это преступление был осужден экс-милиционер Арсен Байрамбеков. В 2016 году он был привлечен к ответственности за другие преступления, заключил со следствием сделку о сотрудничестве и указал на Едигаряна как на организатора убийства Григоряна. По данным следствия, Едигарян из-за возникших неприязненных отношений решил лишить жизни Григоряна при посредничестве Алиева.
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