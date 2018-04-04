Спикер заксобрания Петербурга Макаров высказался за смертную казнь для террористов 

«Я убежден, и еще раз это повторю, что за все эти преступления страшные должна быть введена смертная казнь, есть и другие тяжелейшие преступления, но за терроризм должно быть однозначно введена смертная казнь — это будет отрезвлять», — сказал Макаров после сегодняшнего заседания городского парламента.
«За что хочется поблагодарить сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, что все 11 человек, которые имели причастность к этому террористическому акту, его организации и исполнению, задержаны. Убежден, что будет карающий и суровый суд, прощения за это быть не должно», — добавил он.
3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе террорист, более 100 человек пострадали. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. По уголовному делу о теракте проходят 11 фигурантов. Во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сделала заявление, что все причастные к теракту в Петербурге установлены. «ФедералПресс» писал, как вчера город вспоминал погибающих в первую годовщину трагедии.