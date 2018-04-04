Спикер заксобрания Петербурга Макаров высказался за смертную казнь для террористов

«Я убежден, и еще раз это повторю, что за все эти преступления страшные должна быть введена смертная казнь, есть и другие тяжелейшие преступления, но за терроризм должно быть однозначно введена смертная казнь — это будет отрезвлять», — сказал Макаров после сегодняшнего заседания городского парламента.