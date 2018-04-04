Мосгорсуд 12 апреля проверит законность приговора Натальи Шариной

Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит законность приговора Мещанского суда Москвы , осудившего на четыре года лишения свободы бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину за экстремизм и растрату. Об этом Business FM сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор Мещанского районного суда Москвы в отношении Натальи Шариной состоится 12 апреля 2018 года в 14:30», — сказал представитель пресс-службы.

Приговор Наталье Шариной Мещанский суд Москвы вынес 5 июня 2017 года. В ходе следствия и судебного процесса 58-летняя фигурантка находилась под домашним арестом. После оглашения приговора с нее сняли электронный браслет.

Уголовное дело в отношении Шариной было возбуждено после обысков в Библиотеке украинской литературы. Там следователи нашли книги украинского публициста, бойца батальона «Шахтерск» Дмитрия Корчинского . В России в отношении него возбуждено несколько уголовных дел. В марте 2013 года Мещанский суд признал одну из книг Корчинского «Война в толпе», изданную в 1999 году издательством «Амадей» в Киеве, экстремистской литературой. Также следствие забрало на экспертизу еще несколько десятков книг и журналов. В итоге Шариной инкриминировали распространение экстремистской информации, содержащейся в общей сложности в 25 источниках: книгах, газетах и даже детском журнале «Барвинок».

Также ей вменили два эпизода растраты на сумму 2,1 млн рублей. По версии следствия, она использовала бюджетные средства, чтобы оплачивать услуги адвокатов, которые защищали ее по первому уголовному делу, возбужденному по результатам обыска в библиотеке в 2010 году.