Суд 12 апреля проверит законность приговора экс-директора Библиотеки украинской литературы Н. Шариной

Мосгорсуд 12 апреля проверит законность приговора бывшему директору Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной . Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«В Московском городском суде 12 апреля в 14:30 состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Мещанского суда в отношении Н. Шариной», — сказал собеседник агентства.

Ранее Мещанский суд признал Н. Шарину виновный в экстремизме и растрате, приговорил ее к четырем годам условно.

Н. Шарина была заключена под домашний арест 30 октября 2015 г. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ («Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, в 2011-2015 гг. обвиняемая, являющаяся должностным лицом, в нарушение федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими и запрещенными к использованию.

Также Н. Шариной 5 апреля 2016 г. было предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие в рамках данных обвинений предполагает, что обвиняемая в 2011-2013 гг. расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу — об экстремизме, которое было прекращено в 2013 г. за отсутствием состава преступления.