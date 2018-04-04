Ещё
Суд 12 апреля проверит законность приговора экс-директора Библиотеки украинской литературы Н. Шариной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина будет задерживать все крымские суда
Украина будет задерживать все крымские суда

Суд 12 апреля проверит законность приговора экс-директора Библиотеки украинской литературы Н. Шариной 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мосгорсуд 12 апреля проверит законность приговора бывшему директору Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.
«В Московском городском суде 12 апреля в 14:30 состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Мещанского суда в отношении Н. Шариной», — сказал собеседник агентства.
Ранее Мещанский суд признал Н. Шарину виновный в экстремизме и растрате, приговорил ее к четырем годам условно.
Н. Шарина была заключена под домашний арест 30 октября 2015 г. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ («Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, в 2011-2015 гг. обвиняемая, являющаяся должностным лицом, в нарушение федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими и запрещенными к использованию.
Также Н. Шариной 5 апреля 2016 г. было предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие в рамках данных обвинений предполагает, что обвиняемая в 2011-2013 гг. расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу — об экстремизме, которое было прекращено в 2013 г. за отсутствием состава преступления.
Агентство «Москва»: последние новости
Защита «вора в законе» Шакро Молодого обжаловала приговор СК возбудил дело после незаконного выселения многодетной семьи из единственного жилища в Мытищах Группа следователей СК направлена на место пожара в торговом центре «Персей для детей»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек80
Япония заявила протест России148
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»50
Бориса Джонсона поймали на лжи о России254
Тест: Можно ли вас обмануть с квартирой9
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение