Суд снизил размер штрафа бывшему мэру Рыбинска по делу о взятке

"По заявлению Ласточкина штраф был снижен с 140 до 20 млн рублей, поскольку закон изменился", — сказал Юдин.

Адвокат отметил, что на момент вынесения приговора размер штрафа Ласточкина составлял 70-кратную сумму взятки, в соответствии с ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В связи с отменой минимального порога штрафа Ласточкин получил возможность попросить о смягчении наказания.