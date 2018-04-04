Житель Кирова установил нелицензионное программное обеспечение на ПК за вознаграждение: следком возбудил уголовное дело 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения авторских и смежных прав, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ.
По версии следствия, в феврале 2018 года житель города Кирова за денежное вознаграждение в сумме 2 тысячи рублей установил на жесткий диск персонального компьютера нелицензионное программное обеспечение: операционную систему и программные продукты.
Своими действиями по незаконному использованию объектов авторского права подозреваемый причинил правообладателям материальный ущерб, равный стоимости прав на использование установленных им программных продуктов в общей сумме более 180 тысяч рублей, что является курным размером.
Следователями СУ СКР по Кировской области будет проведено тщательное расследование уголовного дела.
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