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В чем суть уголовного дела в отношении «Интехбанка»?
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В чем суть уголовного дела в отношении «Интехбанка»? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В чем подозревают руководство лопнувшего «Интехбанка»?
Следственное управление СКР по РТ возбудило уголовные дела в отношении председателя правления «ИнтехБанка» 51-летнего Марселя Зарипова и его зама 35-летней Елены Наумовой.
Они подозреваются в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Обманутые вкладчики добивались возбуждения уголовного дела с осени прошлого года.
По версии следствия, Зарипов и Наумова и некие другие долж­ностные лица накануне введения моратория в банке (в декабре 2016 г.) вывели активы на сумму 873,6 млн руб. Это было сделано через заключение договоров уступки прав требований. Тем самым клиенты банка лишились возможности вернуть свои средства. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ, уголовные дела будут соединены в одно производство.
Тем временем Агентство по страхованию вкладов выплатило кредиторам 1-й очереди 1,7 млрд руб. (всего 7,5% от всей суммы заявленных требований). Банк остался должен 3,6 тыс. своих клиентов 24,4 млрд руб.
Напомним, «ИнтехБанк» лишился лицензии в марте 2017 года, а в апреле Арбитражный суд РТ признал его банкротом. Продолжается расследование уголовного дела в отношении руководства Татфондбанка.
Параллельно АСВ и часть других кредиторов требуют признать экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина банкротом.
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