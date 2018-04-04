Под Воронежем дед-педофил год насиловал 7-летнюю внучку 

Об извращенце заявил отец ребёнка. В Семилукском районе силовики задержали 52-летнего педофила, которого подозревают в постоянном сексуальном насилии над внучкой. Мужчина растлевал ребёнка с весны 2017 года по 21 марта 2018 года. В отношении него возбуждено дело о совершении насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону в среду, 4 апреля. О преступлении заявил отец ребёнка, обратившись к силовикам. Следователи поговорили с девочкой в присутствии психолога. Вскоре после этого дедушку задержали. — Мужчина дал признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте. Следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявление обвинения, — рассказал Дмитрий Мальцев, руководитель следственного отдела по городу Семилуки СУ СКР по региону. — При расследовании будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.