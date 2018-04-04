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Разочарованный пенсионер ударил прокурора тростью по голове
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Разочарованный пенсионер ударил прокурора тростью по голове 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Челябинской области 75-летний пенсионер избил прокурора тростью и повредил ему глаз. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает «URA.ru».
Инцидент произошел в конце марта в Снежинске. Пенсионер пришел на прием к прокурору городу Сергею Горшкову, чтобы оспорить снос своего самовольно установленного гаража. Кроме того, он собирался обжаловать судебное решение: в прошлом году его, председателя кооператива, признали виновным в растрате и приговорили к штрафу.
Услышав, что решение суда изменить нельзя, пенсионер схватил трость и напал на Горшкова, ударив его по голове и повредив глаз.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 296 УК РФ («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
19 ноября 2017 года в казанском ресторане избили и ограбили отдыхающих прокурора и следователя. Оба лишились денег, получили травмы и были доставлены в городскую больницу.
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