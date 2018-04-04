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На Дону осудили жителя Морозовска, который вместе с братом напал на женщину в ее собственном доме
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На Дону осудили жителя Морозовска, который вместе с братом напал на женщину в ее собственном доме 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Морозовском районном суде вынесли приговор Андрею Домбровскому. Его признали виновным в том, что он вместе со своим братом и знакомым совершил разбойное нападение на местную жительницу.
Преступники заранее договорились и вышли на дело поздно вечером в октябре 2016 года. Андрей через окно забрался в дом женщины, а затем открыл входную дверь, чтобы его брат Анатолий и их общий приятель Ян Крикунов смогли зайти внутрь.
Затем один из нападавших наставил на дончанку пистолет, другой стал угрожать ей ножом, и все трое потребовали, чтобы она отдала им все деньги и ценные вещи, что у нее есть. Перепуганная женщина отдала 10 200 рублей. Но этого мужчинам показалось мало: они перерыли весь дом, нашли еще деньги и похитили мобильный телефон хозяйки дома. После этого они скрылись.
Анатолия и Яна Крикунова осудили еще 9 октября. Оба признали свою вину и получили по семь лет колонии строгого режима. Долгое время о том, кто был третьим участником нападения, правоохранительные органы не знали. А когда они выяснили, что это брат одного из осужденных по делу, привлекли к ответственности и его.
— 2 апреля Андрея Домбровского признали виновным по статье «Разбой» и назначили ему такое же наказание, как и его подельникам — семь лет в колонии строгого режима. Приговор еще в законную силу не вступил, — сообщили 161.ru в пресс-службе Морозовского районного суда.
В феврале этого года вооруженные топорами злоумышленники забрались в дом к старику и отобрали него последние сбережения. По факту этого преступления завели уголовное дело по статье «Разбой».
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