На Дону осудили жителя Морозовска, который вместе с братом напал на женщину в ее собственном доме

Морозовском районном суде вынесли приговор Андрею Домбровскому . Его признали виновным в том, что он вместе со своим братом и знакомым совершил разбойное нападение на местную жительницу.

Преступники заранее договорились и вышли на дело поздно вечером в октябре 2016 года. Андрей через окно забрался в дом женщины, а затем открыл входную дверь, чтобы его брат Анатолий и их общий приятель Ян Крикунов смогли зайти внутрь.

Затем один из нападавших наставил на дончанку пистолет, другой стал угрожать ей ножом, и все трое потребовали, чтобы она отдала им все деньги и ценные вещи, что у нее есть. Перепуганная женщина отдала 10 200 рублей. Но этого мужчинам показалось мало: они перерыли весь дом, нашли еще деньги и похитили мобильный телефон хозяйки дома. После этого они скрылись.

Анатолия и Яна Крикунова осудили еще 9 октября. Оба признали свою вину и получили по семь лет колонии строгого режима . Долгое время о том, кто был третьим участником нападения, правоохранительные органы не знали. А когда они выяснили, что это брат одного из осужденных по делу, привлекли к ответственности и его.

— 2 апреля Андрея Домбровского признали виновным по статье «Разбой» и назначили ему такое же наказание, как и его подельникам — семь лет в колонии строгого режима. Приговор еще в законную силу не вступил, — сообщили 161.ru в пресс-службе Морозовского районного суда.

В феврале этого года вооруженные топорами злоумышленники забрались в дом к старику и отобрали него последние сбережения. По факту этого преступления завели уголовное дело по статье «Разбой».