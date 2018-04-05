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Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене
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Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил в среду рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
Ранее коллегия суда заявила, что рассчитывает в апреле допросить 12 человек, в том числе бывшего главу правительства Николая Азарова, экс-главу администрации президента Украины Андрея Клюева, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.
"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.
Суд продолжил допрос свидетелей со стороны защиты.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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