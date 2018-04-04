Реальный срок вместо условного: суд ужесточил наказание по делу о нападении на депутата Заксобрания

Новосибирский областной суд ужесточил приговор 60-летнему Евгению Бизину, который ударил депутата регионального Заксобрания Андрея Жирнова , а после напал на следователя.

Суд встал на сторону гособвинения и заменил условный срок реальным.

«По мнению государственного обвинителя, условная мера наказания не могла способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению осуждённого», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области

Евгения Бизина судили за два преступления, которые произошли с интервалом в несколько дней — 27 июня и 4 июля 2013 года.

Как ранее сообщали в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, этот мужчина с 2011 года много раз обращался в приёмную депутата Заксобрания Андрея Жирнова. Депутат работал по его обращениям, но избиратель оставался недоволен. 27 июня 2013 года мужчина подошёл к Жирнову в здании Заксобрания и набросился на него.

По информации прокуратуры Новосибирской области, Бизин встретил вышедшего в фойе депутата во время перерыва в сессии и один раз ударил его по лицу.

Кроме того, как рассказывали в СК, этот же мужчина много раз обращался в Заельцовский межрайонный следственный отдел. Следователям он жаловался на работников суда и требовал принять меры, угрожая следователю испортить ему продвижение по службе. В конце концов следователь пришёл к выводу, что состава преступления нет, и отказал в возбуждении уголовных дел. Тогда 4 июля 2013 года мужчина пришёл в рабочий кабинет следователя и ударил его.

25 декабря Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Евгения Бизина к двум годам лишения свободы условно по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти).

Но гособвинителя этот приговор не устроил, и он стал добиваться того, чтобы областной суд заменил условный срок на реальный.

«Бизин ранее судим за совершение двух преступлений в отношении представителей власти, объявлялся в розыск», — объяснили позицию гособвинения в прокуратуре Новосибирской области.