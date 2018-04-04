Сделка со следствием и признание вины: стали известны подробности в деле экс-главы Удмуртии

«Их посредником следствие считало однофамильца и тезку обвиняемого — бывшего заместителя регионального министра транспорта Александра Соловьева», — пишет «Коммерсант».

Помимо этого, бывшие адвокаты Александра Соловьева, от которых он в дальнейшем отказался, рассказали со ссылкой на слова родственников о том, что бывший губернатор в первые дни после задержания дал признательные показания.

«Первые дни после задержания всегда самые тяжелые для фигурантов, он в это время рассказал все. По словам родственников Соловьева, он полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием. Но его обвиняют в особо тяжком преступлении, и особый порядок рассмотрения дела ему не грозит», — рассказал Сергей Ларионов , который отметил, что фактически не имел возможности общаться со своим подзащитным.

«Мы так и не смогли с ним нормально поговорить. Два месяца меня не пускали к нему в СИЗО , а все общение свелось к нескольким минутам беседы по видеосвязи на обжаловании ареста в Мосгорсуде », — рассказал в беседе с корреспондентом «Коммерсанта» Ларионов.

Напомним, во вторник, 3 апреля, Александру Соловьеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему инкриминируют два эпизода получения взятки должностным лицом в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014-2016 годах экс-глава получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй взятки, общая сумма которых составила 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.

Отметим, что в начале августа 2017 года Соловьева перевели из СИЗО под домашний арест.