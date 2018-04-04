Областной суд в третий раз не смог начать рассмотрение дела обвиняемого в похижениях

Напомним, на скамье подсудимых рядом с ним еще Раджим Тагайхонов и Шовги Шарифов, которых обвиняют в разбоях, похищении людей и вымогательствах. Дело было передано в суд первом отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области

Подсудимым вменяют шесть эпизодов разбоя, столько же — вымогательства и три похищения. У жертв, которые, по мнению участников банды, были наркоторговцами, злоумышленники хотели получить деньги или автомобили. Эти машины обвиняемые затем использовали при совершении других преступлений.

Причиной очередного отложения заседания послужило ходатайство главного обвиняемого о возвращении дела прокурору. Дуняшкин сообщил суду, что во время предварительного следствия его право на защиту было грубо нарушено. Его защиту осуществлял адвокат Андрей Невзоров, работающий с ним по назначению, и одновременно защищавший его подельника Дмитрия Обмоина, заключив с ним соглашение.

И как считает Дуняшкин, этот адвокат выведал у него сведения, позволившие Обмоину заключить досудебное соглашение со следствием. Дескать по этому соглашению Обмоин сообщил подробности деятельности банды, оговорив Дуняшкина, назвав его организатором.

В результате в феврале 25-летний Обмоин после рассмотрения его дела в особом порядке был приговорен к наказанию в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима

На тот момент, когда один и тот же адвокат был допущен к защите разных фигурантов дела, следствие вела старший следователь по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по Самаре , майор юстиции Елена Маврина

Для разрешения вопроса об удовлетворении ходатайства государственный обвинитель взял несколько дней для изучения соответствующих протоколов опознания, очных ставок и допросов.