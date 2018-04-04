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В Курске разыскивают злостного нарушителя ПДД
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В Курске разыскивают злостного нарушителя ПДД 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Палитов Сергей Владимирович 10.11.1973 года рождения скрывается от следствия
Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного 264.1 статьей УК РФ (Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Информацию о месте нахождения мужчины стражи порядка просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 70-57-60, 36-64-14 либо 02.
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