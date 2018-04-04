В Курске разыскивают злостного нарушителя ПДД

Палитов Сергей Владимирович 10.11.1973 года рождения скрывается от следствия

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного 264.1 статьей УК РФ (Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Информацию о месте нахождения мужчины стражи порядка просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 70-57-60, 36-64-14 либо 02.