Курянин подменил новые кроссовки на старые в спортивном магазине

Подозреваемый снял с обуви датчики и ушёл прямо в обновке

Инцидент произошёл в магазине спортивных товаров, расположенном в одном из крупных торговых центров Курска . В полицию обратились сотрудники магазина с заявлением о краже спортивной обуви.

— Благодаря записи с камеры видеонаблюдения полицейские установили, что мужчина, подозреваемый в совершении кражи, померил кроссовки, представленные на витрине, а затем положил в коробку от товара свою старую обувь, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева. — От жёсткого датчика, предназначенного для защиты от кражи, ему удалось избавиться самостоятельно. Затем, мужчина быстро покинул магазин, оставаясь незамеченным.

Сейчас злоумышленника разыскивают. Тех, кто узнал предполагаемого преступника, полицейские просят обращаться в полицию. Позвонившим стражи порядка гарантируют конфиденциальность.