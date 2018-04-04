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Курянин подменил новые кроссовки на старые в спортивном магазине
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Курянин подменил новые кроссовки на старые в спортивном магазине 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Подозреваемый снял с обуви датчики и ушёл прямо в обновке
Инцидент произошёл в магазине спортивных товаров, расположенном в одном из крупных торговых центров Курска. В полицию обратились сотрудники магазина с заявлением о краже спортивной обуви.
— Благодаря записи с камеры видеонаблюдения полицейские установили, что мужчина, подозреваемый в совершении кражи, померил кроссовки, представленные на витрине, а затем положил в коробку от товара свою старую обувь, — сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева. — От жёсткого датчика, предназначенного для защиты от кражи, ему удалось избавиться самостоятельно. Затем, мужчина быстро покинул магазин, оставаясь незамеченным.
Сейчас злоумышленника разыскивают. Тех, кто узнал предполагаемого преступника, полицейские просят обращаться в полицию. Позвонившим стражи порядка гарантируют конфиденциальность.
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